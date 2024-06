’Il Pollo d’Oro’ compie 25 anni. Donati 100 buoni ai più bisognosi

Traguardo d’argento per la rosticceria ’Il Pollo d’Oro’, che il 9 giugno di 25 anni fa alzava per la prima volta la serranda della conosciutissima attività a Civitanova Marche nel quartiere di San Marone. Un anniversario di grande valore che la famiglia Barbagallo ha voluto festeggiare con un bel gesto di solidarietà da condividere con la comunità: la consegna di 100 buoni ai Servizi sociali del Comune, che li distribuirà a persone che stanno attraversando un momento di difficoltà. Salvatore Barbagallo, la moglie Mary e il figlio Danilo sono stati ricevuti dall’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi che li ha ringraziati per la donazione, congratulandosi per il traguardo. Partiti da Catania nel 1999, i coniugi, supportati dai suoceri Anna e Carmelo, hanno scelto Civitanova per mettere in campo tutta la loro energia, aprendo quella che oggi è divenuta un’attività tipica del food catanese mixata a prodotti della terra marchigiana. "Questo è un traguardo pieno di significati – ha raccontato Barbagallo – abbiamo affrontato tanti sacrifici e periodi duri, e chi ha un’attività sa bene in che mondo pieno di difficoltà ci s’imbatte. Ma la nostra è anche la soddisfazione di aver fatto bene il nostro lavoro e siamo lusingati nel raccogliere gli apprezzamenti dei clienti".