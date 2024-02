Il “Premio Donna“ assegnato all’ambasciatrice Anders

“Premio Donna“ edizione numero XXXIV promosso dal Lions Club Cluana: verrà assegnato – venerdì 23 alle 17,30, nella Sala Consiliare di Palazzo Sforza – all’ambasciatore della Polonia in Italia Anna Maria Anders, figlia del celebre Generale Wladyslaw Anders, che ha contribuito nel 1944 a liberare dal nazifascismo l’Italia, le Marche e la nostra stessa Civitanova (29 giugno). Quest’anno – tra l’altro – ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione, per cui si terrà una cerimonia all’altezza della ricorrenza. Il Premio alla Anders si inserisce – dunque – in questo contesto storico di particolare importanza simbolica. Il conferimento del Premio verrà preceduto dalla Tavola rotonda “Ruolo della donna, internazionalità, pace2, con interventi di Cristina Gorajski (Console onorario di Polonia in Ancona), monsignor Fabio Dal Cin (arcivescovo di Loreto), prof Gerardo Villanacci (Presidente Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici). Coordinamento di Giulietta Bascioni Brattini, presidente del Lions Cluana. L’Ambasciatore ha studiato a Bristol e Boston, ha lavorato a Parigi all’Unesco, ha avuto la Croce d’Oro al merito della Repubblica di Polonia.