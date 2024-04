Il "Presepe pasquale" di quattro metri conquista i visitatori

"Un capolavoro! Un quinto Vangelo da meditare con gli occhi del cuore!". È uno dei tanti apprezzamenti che sta ricevendo in questi giorni a Tolentino il "Presepe pasquale" allestito nella chiesa dello Spirito Santo per iniziativa di don Vitantonio Zecchino. È stato ispirato dalla volontà "di ricostruire la Gerusalemme ai tempi di Gesù mettendo in evidenza i vari momenti della Passione di Cristo".

Lo scopo? "Quello di utilizzare la rappresentazione anche come mezzo di evangelizzazione – spiega il parroco – portando i visitatori nei luoghi degli avvenimenti che hanno visto realizzarsi il disegno di salvezza insito nella morte e resurrezione di Cristo". È la prima volta che viene realizzato, anche per questo ha destato molta curiosità. Del resto nel centro Italia non è radicata la tradizione del presepe pasquale. Per realizzarlo ci sono voluti un paio di mesi di lavoro: don Vitantonio Zecchino e alcuni volontari hanno riprodotto in scala il paesaggio e i personaggi del tempo. Il Presepe pasquale (un plastico di 4 metri per 5) è visitabile fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.

L’opera è accompagnata da un Qr Code che indirizza il visitatore al sito in cui ci sono tutti gli approfondimenti (https://presepepasqualetolentino.altervista.org/).

m. g.