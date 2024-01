Il presidente federale premia 150 atleti

Domenica scorsa, al teatro Verdi di Pollenza si è svolta la premiazione degli atleti della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr)) organizzata dal Comitato Marche insieme con il Comune di Pollenza e la società locale Juvenilia del presidente Simone Illuminati. E’ stato consegnato un riconoscimento a più di 150 atleti che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale in diverse discipline come skateboard, pattinaggio artistico, pattinaggio velocità ed Inline Freestyle. Alla premiazione erano presenti, oltre ai membri del comitato regionale con il suo presidente Romolo Bugari, Marco Ranzuglia, assessore allo Sport del Comune di Pollenza; Fabio Luna, presidente regionale del Coni; il presidente federale Sabatino Aracu accompagnato dal segretario generale Angelo Iezzi e dal direttore sportivo di world skate Francesco Zangarini. Una presenza che evidenzia la particolare importanza della nostra regione per il movimento rotellistico nazionale. Al termine delle premiazioni il presidente Aracu si è soffermato con tecnici e dirigenti per un confronto e per delineare le prospettive future del nostro movimento sportivo. Dopo l’incontro il comitato regionale ha offerto ai presenti un buffet nella storica sala consiliare del Comune.