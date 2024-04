Il progetto sulla lettura conquista dopo la chiusura della biblioteca

C’è grande soddisfazione a Potenza Picena per la riuscita della rassegna culturale "Leggo per legittima difesa", organizzata dall’associazione "Mente e Corpo in Movimento", in collaborazione con il Caffè dello Sport e la palestra TriFit. Non a caso, tra marzo e aprile si sono susseguiti ben quattro incontri rivolti ai più piccoli, e interamente dedicati alla buona pratica della lettura. "Il progetto è nato a seguito della chiusura della biblioteca comunale, e soprattutto in segno di solidarietà verso chi l’ha gestita e chi ne ha usufruito – dice l’associazione "Mente e Corpo in Movimento" -. Sono stato messe in piedi quattro giornate di letture ad alta voce, ognuna per diverse fasce d’età: 0-2 anni, 3-5 anni, 6-10 anni e 11-13 anni. I primi due incontri hanno visto le letture dei libri "La nuvola Olga" e "Zeb e la scorta di baci", con il contributo della pedagogista Barbara Morgoni che ha spiegato l’importanza e i benefici della lettura a voce alta, affrontando la tematica del distacco dei bambini dai genitori". Ma le attività portate avanti dal sodalizio potentino non si esauriscono qua.

"Ai bambini della scuola elementare – riprendono gli organizzatori della rassegna – è stato letto il capitolo "La corda e la catena", dal libro di Bernard Benson "Il cammino della felicità". Invece, per i ragazzi della scuola media è stato scelto il capitolo "Un mondo senza guerra", dal libro "Diario di un sogno possibile" di Gino Strada". Entrambe le giornate si sono concluse con un laboratorio e una discussione di matrice filosofica. Gli alunni delle elementari hanno costruito la loro catena personale, scrivendo su ogni anello, cose, gesti e persone che li rendevano felici. Mentre gli studenti delle medie hanno realizzato, per iscritto, un’idea che potesse confutare la scelta della guerra come unico mezzo per dirimere le divergenze tra Stati".