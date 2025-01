Il programma per l’Epifania. Befane acrobate e in quota, show per la fine delle feste

Dall’elezione della miss a Macerata alla Befana in seggiovia a Frontignano, dal raduno a Tolentino ai trampolieri a Civitanova, passando per la Santa Epifania con i Re Magi a Urbisaglia, tra oggi e domani la provincia è piena di appuntamenti per chiudere le festività in bellezza.

MACERATA

Domani arriverà in auto d’epoca della Scuderia Marche la befana in piazza della Libertà. Le vecchine scenderanno dalle scope per salire sugli storici mezzi (poi esposti in via Gramsci), tra cui delle spider. Alle 17 sfilata delle aspiranti miss e, a eleggere la più befana di tutti, sarà la giuria dei bambini. A fare da colonna sonora, la musica delle Fettine Panate, con momenti targati "A passo di danza". Infine la tradizionale discesa della befana dalla Torre dei tempi.

CIVITANOVA

Domani festa in piazza XX Settembre, in collaborazione con i vigili del fuoco. Si inizia alle 16.30 con "Il sogno di uno spazzacamino", spettacolo con equilibristi, acrobati, danza, maghi, giocolieri, trampolieri, funamboli e musica. Alle 18 la Befana scenderà dal palazzo comunale; porterà con sé dolci, doni e tante sorprese.

CINGOLI

Domani "Epifania in piazza e tombolone" davanti al palazzo municipale. Si parte alle 15.30, con musiche e animazioni, poi alle 18 si procederà all’estrazione dei numeri; premi di 1.000, 400 e 100 euro. La Befana si calerà dall’alto della torre civica.

CASTELRAIMONDO

"Chi ha visto la Befana?" domani in piazza Dante. Dalle 10 mercatino delle festività e pista di pattinaggio. Alle 15 il gruppo scout Camerino 1 guiderà la Caccia al Tesoro "Le 5 Leggende" per scoprire la magia dell’Epifania nel centro storico. Dalle 17.30 aperitivo accompagnato da Multiradio Live. Tutti sono invitati a vestirsi da Befana e partecipare a un contest che premierà i costumi più originali con ricchi omaggi messi a disposizione da esercizi commerciali e associazioni.

TOLENTINO

Domani la festa prende il via alle 16 con la partenza del corteo dal Ponte del Diavolo. Le Befane saranno anche in sella alla moto o a bordo di auto d’epoca. La prima tappa sarà alla casa di riposo, con "La Befana dell’Asi". Poi il corteo si dirigerà verso piazza della Libertà per il raduno, accompagnato dal canto della Pasquella a cura dei Cantastorie di Treia. La Befana equilibrista scenderà dalla Torre degli Orologi con il supporto dei vigili del fuoco. A seguire il mago Stefano intratterrà il pubblico e non mancherà l’elezione di Miss Befana 2025 da parte dei bambini. Saranno esposte le auto d’epoca del Caem/Scarfiotti.

SAN SEVERINO

Oggi, dalle 15, la frazione di Colleluce ospita la 60ª edizione del Presepio Vivente delle Marche. Sarà attivo un servizio navetta con partenza da piazzale San Domenico. Inoltre prosegue la mostra itinerante dei presepi esterni, visitabile fino al 12 gennaio: 25 punti di interesse, dove presepi unici e artigianali sono esposti nei giardini, negli angoli delle abitazioni e nei luoghi più caratteristici di Cesolo, Marciano, Serralta e dintorni.

URBISAGLIA

Domani, dalle 14.30, il borgo sarà protagonista di un evento speciale che unisce spiritualità, tradizione e arte. Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico vivente, dove verranno ripercorse le scene più suggestive della Natività, fino alla Venuta dei Re Magi. La piazza sarà animata dalla musica dal vivo e dalle voci del Coro Joy Choir, che accompagneranno la celebrazione con canti tradizionali.

USSITA E BOLOGNOLA

In quota domani la Befana arriva in seggiovia a Frontignano, mentre a Bolognola è previsto un party anni ’90. Passamontagna organizza una ciaspolata al tramonto a Ussita, tra i boschi e i panorami ammantati di bianco del Parco.

SARNANO

Domani alle 16 la pista di pattinaggio (Sarnano on Ice) ospita Giordano Show: intrattenimento musicale per tutta la famiglia.

RIPE SAN GINESIO

Qui la Befana arriva oggi. Alle 15 giochi di abilità per diventare apprendisti della Befana. Alle 15 calata della vecchina e alle 17.30 tombola per bambini e famiglie al centro culturale Pasquali.