Il punto cottura della Don Bosco torna in funzione

Lunedì a Tolentino riaprirà il punto cottura per il primo piatto alla mensa della scuola Don Bosco. Si tratta di un ulteriore passo avanti importante – spiega in una nota l’amministrazione – per far tornare ad avere un servizio mensa agli alunni del plesso Don Bosco, che era stato sospeso nel 2016 all’indomani del terremoto. Per questo traguardo viene espressa soddisfazione, in particolare, dall’assessore all’Istruzione, Elena Lucaroni, e dal consigliere comunale delegato alle scuole, Fabio Montemarani, nonché dai presidenti dei Comitati mensa. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità della ditta "Gemos", che gestisce le mense scolastiche di Tolentino offrendo una cucina di qualità e utilizzando tecnologie e metodi di cottura all’avanguardia. "Questa ulteriore miglioria – spiega l’assessore Elena Lucaroni – mette in evidenza, ancora una volta, l’attenzione che la nostra amministrazione pone sulla qualità del servizio mensa e sull’educazione alimentare per gli alunni delle scuole cittadine". La scuola "Don Bosco" è un istituto comprensivo con oltre 600 alunni.