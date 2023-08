Il rapper a "Sferisterio Live" Mr. Rain e i suoi ’Supereroi’

"Mr. Rain mi abbracci?". La richiesta scritta su un grande telo bianco era di Gabry, appena sei anni, per il suo idolo: Mr. Rain, il rapper milanese che venerdì sera ha fatto cantare tutta l’Arena per l’atteso concerto di ’Sferisterio Live’. Gabri era sicuramente tra i più giovani presenti per una serata di musica indimenticabile che ha visto tantissime famiglie e molti ragazzi ’armati’ di fascette e striscioni. Il terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo ha proposto uno spettacolo che si è aperto con un temporale proiettato sul grande muro dello Sferisterio, seguito dalla sua hit del momento ’La fine del mondo’. E poi tutte le canzoni più famose scritte in questi suoi primi otto anni di carriera, per arrivare all’immancabile successo di ’Supereroi’ che ha chiuso la serata. La grande musica, però, non si ferma qui e gli appuntamenti di Sferisterio Live proseguiranno già domani con il concerto di Robert Plant, storico leader dei Led Zeppelin e martedì con Madame.