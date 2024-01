Il salto di qualità mancato e i proclami

[Segue dalla Prima]

Stando alle promesse della campagna elettorale, Macerata doveva essere protagonista di una rinascita che l’avrebbe portata addirittura in Europa. Ma al momento siamo arrivati al massimo in Abruzzo, per stringere un patto di gemellaggio con il Comune di Lanciano. Il confronto con altri capoluoghi di provincia è a tratti deprimente: non bastano gli slogan (l’autodefinizione – non si capisce bene su quali basi – di Macerata come "regina delll’inverno" è solo l’ultimo di una lunga serie) per compiere quel salto di qualità che da anni viene annunciato a parole, ma poi viene regolarmente smentito dalla realtà che abbiamo sotto gli occhi.

Giancarlo Falcioni