Il sentiero delle api: stand e caccia al tesoro

Per la Giornata mondiale delle api, l’associazione Amici Santa Croce di Mogliano in collaborazione con la Confraternita Santissimo Sacramento e il Comune propone "Il sentiero delle api". Si terrà domenica al Parco Fluviale Santa Croce: si comincia alle 10 con la Caccia al Tesoro. Stand gastronomici con piatti gustosi dalle 12.30. Nel pomeriggio si svolgeranno diverse attività, come l’appuntamento con l’Arnia dell’Esperto (personale qualificato nel campo della medicina, della nutrizione e dell’apicoltura per soddisfare la curiosità dei presenti), l’Arnia dei Sorrisi (laboratori e giochi, attività di riciclo creativo, percorso sensoriale e giochi per grandi e piccini). E ancora, dimostrazioni di agility dog e altre sorprese. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook "Associazione Amici di Santa Croce". Un’occasione speciale per scoprire il mondo e l’utilità delle api, immersi nella natura.