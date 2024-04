Il sindaco: impegno per la pace da riaffermare

Civitanova celebra il 25 aprile: prima la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai caduti, a Civitanova Alta e poi in centro, quindi una lectio in sala consiliare, a Palazzo Sforza, tenuta dallo storico Giuseppe Parlato, ma disertata dal presidente dell’Anpi Francesco Peroni. La cerimonia ha preso il via sotto il loggiato di Palazzo Sforza ed è poi proseguita a Civitanova Alta e di nuovo in centro. "Siamo giunti al 79° anniversario di quella data che ci ricorda la forza e il coraggio di coloro che hanno lottato per difendere i valori di libertà, democrazia e giustizia – ha detto nel suo intervento il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Oggi più che mai è importante preservare la memoria di quei tempi bui e riaffermare il nostro impegno a favore della pace, della solidarietà e della democrazia. Sono valori fondamentali che dobbiamo difendere, soprattutto alla luce dei tragici conflitti che sono in corso". Poi l’intervento di Peroni, presidente dell’Anpi. "Questa giornata simboleggia la fine del ventennio fascista, che ha tentato di eliminare dal nostro Paese le voci libere. Noi ci riuniamo ogni anno perché avvertiamo il bisogno di ricordare e raccontare alle nuove generazioni che in Italia, dall’8 settembre del ‘43 al 25 aprile del ‘45, il popolo italiano si è unito per dire no al fascismo, al totalitarismo e all’ingiustizia. Tutti noi abbiamo il compito di creare una società giusta e inclusiva".