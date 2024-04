Il sindaco ricorda Corsari:: "Difendiamo i diritti conquistati"

Morrovalle celebra il 25 aprile con una messa in memoria dei caduti nella chiesa di Sant’Agostino, dopodiché il sindaco Andrea Staffolani, affiancato dal sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Luciasole Caproli, dalle autorità civili e militari, dai rappresentanti del consiglio comunale e delle associazioni cittadine ha incontrato la banda musicale "Giuseppe Verdi" in piazza Vittorio Emanuele. Da qui il corteo è partito in direzione del Monumento ai Caduti di via Medaglie d’Argento, ed i sindaci hanno deposto insieme una corona di alloro ai piedi del memoriale, quindi spazio al consigliere Francesco Sopranzi, che ha letto un messaggio a nome del gruppo Cura e Partecipazione.

"Il 25 aprile – le parole pronunciate – è una festa che appartiene a tutti gli italiani. La chiusura di un ventennio che ha portato morte e distruzione dilaniando il paese e disseminando brutalità e terrore". A seguire il primo cittadino Staffolani ha citato la memoria di un partigiano, Giuseppe Corsani: "È importante celebrare il 25 aprile per non dare mai per scontati i diritti di cui godiamo oggi, così faticosamente conquistati. Proprio per questo dobbiamo viverli, difenderli ed esercitarli. Non ci stancheremo mai di ricordare una data che speriamo non sia solo memoria storica, ma un’occasione per dire no a tutte le guerre".

d. p.