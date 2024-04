Il sottopassaggio di via Marche sarà demolito e ampliato

Il sottopasso di rione Marche sarà demolito e ampliato. Il Comune, infatti, con l’occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso di via Roma e dell’elettrificazione della linea Civitanova-Albacina, ha chiesto a Ferrovie dello Stato un intervento anche sul piccolo sottopasso che si trova a pochi metri dalla stazione e che, attualmente, è regolato da semaforo. Rfi ha accolto la richiesta, per cui il sottopasso sarà demolito e allargato, per diventare a doppio senso di marcia, e il semaforo verrà eliminato. "Un ringraziamento a Rfi per l’attenzione dimostrata al nostro territorio e per gli investimenti – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ulteriore ringraziamento anche ai cittadini che hanno messo a disposizione le proprie aree per favorire l’allestimento del cantiere e, con questi, anche gli enti gestori dei servizi che pure hanno collaborato per la realizzazione dell’opera". Il nuovo sottopasso sarà a doppio senso di marcia con altezza di circa 3,5 metri e passaggio pedonale. Nelle prossime settimane Rfi darà inizio ai lavori preordinati alla realizzazione dell’opera che vedrà la demolizione e ricostruzione del ponte in prossimità dell’estate. "Una rivoluzione positiva della viabilità cittadina che darà respiro al rione – ha aggiunto l’assessore Andrea Marchiori -. L’opera infrastrutturale sarà, poi, accompagnata dalla realizzazione di una bretella di collegamento con via Ancona in modo da favorire la migliore circolazione nel quartiere".