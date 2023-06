Il Tulipano Bianco nella casa di riposo

L’associazione Il Tulipano Bianco, presieduta da Francesco Giordani, continua l’azione sociale e solidale nella casa di riposo Santa Maria Maddalena di Esanatoglia. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro nell’orto sociale della struttura, alla presenza della direttrice Eleonora Merli, del sindaco Luigi Nazareno Bartocci e del vicesindaco Debora Brugnola. "È una grande gioia essere di nuovo qui – ha detto il presidente Giordani – con una iniziativa che promuove i diritti umani. L’Orto in Comune ha come obiettivo la solidarietà sociale e la creazione di relazioni in grado di educare e far crescere i cittadini in situazioni di disagio". SoddisfattI la direttrice Merli e il sindaco Bartocci.