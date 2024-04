Il "Wine Tour delle Marche" fa tappa anche allo Sferisterio

Doppio appuntamento con il "Wine Tour delle Marche", organizzato da Tipicità per la prima volta in un luogo insolito come lo Sferisterio. Mercoledì l’arena aprirà le porte al mondo dell’enoturismo per una speciale serata-evento nella prestigiosa cornice della sala Cesanelli. A pochi passi dai palchetti, gli chef Barbara Settembri e Gianmarco Di Girolami daranno vita ad uno spettacolare excursus del gusto che ripercorrerà alcuni dei capisaldi della tradizione marchigiana. Il vino sarà protagonista della serata grazie alle produzioni della cantina Vignamato. La cena, aperta ad un numero limitato di partecipanti, sarà impreziosita dalle sonorità offerte dalla band marchigiana "The unconventional affair". L’appuntamento ha un costo di 65 euro, la prenotazione è obbligatoria. Venerdì 12 aprile, invece, primo appuntamento con le "cene narrate": il Wine Tour delle Marche si sposta a Civitanova dove la giovane chef Alessandra Scarpetta accoglierà gli enoturisti al Raphael Beach per una serata dedicata alla scoperta delle biodiversità di mare e di campagna. Protagonista il Verdicchio di Matelica della Cantina Gagliardi, che proporrà i suoi vini in abbinamento ai tesori dell’Adriatico e ad alcuni prodotti d’eccellenza agricola, come il carciofo di Montelupone e la cipolla della Valdaso. Costo della serata 50 euro, prenotazioni al numero 0733.772128. Per chi volesse spostarsi fuori provincia, invece, sabato il Wine tour aprirà le danze da Castelfidardo, nel suggestivo ambiente delle Cantine Garofoli nelle quali si terrà una degustazione che vedrà protagonisti i vini della cantina abbinati a finger food d’autore proposti dagli chef dell’Accademia di Tipicità. Le eccellenze enogastronomiche saranno accostate all’arte del pittore Dario Bazan, protagonista di una spettacolare performance di live painting. L’appuntamento è alle 18, il costo di partecipazione di 25 euro e, per un numero limitato di persone e solo su prenotazione, sarà possibile effettuare la visita guidata della cantina.