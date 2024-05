"Immobile privato pagato due volte"

"L’amministrazione acquisterà un immobile privato inagibile a 283mila euro, valore che avrà solo dopo la ristrutturazione pagata dal Comune". A sollevare la questione sono i consiglieri della minoranza Petriolo Domani, con capogruppo Matteo Matteucci. Nell’ultimo consiglio comunale la giunta Santinelli ha deciso l’acquisto di un edificio inagibile, parte di un aggregato del centro adiacente al palazzo De Nobili, il cosiddetto "Palazzaccio", da oltre trent’anni in abbandono e di recente oggetto di importanti finanziamenti pubblici. "L’acquisto è condivisibile nel complesso del recupero dell’area – precisa l’opposizione –. Ma siamo dubbiosi sulla cifra. L’ente infatti si impegna a recuperare l’edificio e poi, finiti i lavori, ad acquistarlo al valore che si stima avrà al termine delle opere, 283mila euro. In pratica, il sindaco Santinelli spende soldi pubblici per valorizzare un edificio privato, poi lo acquista a un valore rivalutato grazie ai lavori fatti dal Comune stesso. È come pagare le opere due volte". In consiglio la discussione si è accesa: "Il sindaco ha risposto con affermazioni non veritiere. Abbiamo preferito abbandonare l’aula".