Impianti: buone notizie. Campi da rugby, via ai lavori

Al via entro la fine dell’anno i lavori per il nuovo campo da rugby in città. E dalla Regione arrivano circa 1,3 milioni di euro per cofinanziare i progetti di Comuni e associazioni sportive della provincia. È stato consegnato alla ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Edilizia Crocioni, il cantiere dei nuovi campi da rugby di Villa Potenza. I lavori inizieranno con la costruzione degli spogliatoi e della club house. L’intervento, approvato dal Coni e finanziato dal bando Rigenerazione urbana del Pnrr, prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby, degli spogliatoi, della club house di 400 metri quadri, di un locale tecnico per gli impianti e la connessa valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina. Il progetto darà vita a un polo sportivo di riferimento regionale. "Gli assessorati ai lavori pubblici e allo sport e i relativi uffici hanno tenuto, sin dall’inizio, un dialogo costante con i tecnici della Federazione Rugby che hanno offerto suggerimenti utili per il nuovo impianto – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. L’intervento, con l’imminente apertura del Centro fiere, si inserisce in un progetto di riqualificazione di Villa Potenza ". "Siamo felici di collaborare in modo proficuo con un’amministrazione così vicina allo sport; collaborare con il Comune a questo progetto si è rivelato particolarmente agevole" ha aggiunto il presidente della Federazione italiana rugby, Marzio Innocenti.

Un finanziamento complessivo di circa 1,3 milioni arriva invece dalla Regione. Lo hanno reso noto per la Lega il capogruppo Renzo Marinelli e la consigliera Anna Menghi. "C’è stato un gran lavoro di squadra con l’assessorato allo Sport guidato da Chiara Biondi – spiegano Marinelli e Menghi – per destinare risorse significative alla nostra provincia". I fondi cofinanziano gli interventi deiComuni di Appignano (campo di calcio), Belforte (campo sportivo), Caldarola (impianto beach e bocce), Camerino (impianti Le Calvie), Cingoli (palestra polivalente), Corridonia (impianto calcio a 5), Loro Piceno (palasport), Montefano (complesso sportivo comunale), Sarnano (campo tennis), Serravalle (campo da tennis), Tolentino (impianto Ciommei), Urbisaglia (campo da tennis) e gli impianti assegnati alle associazioni Union Calcio (campo sportivo), Asd Il Grillo di Civitanova (piscina comunale).