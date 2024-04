Impiegato commerciale e cassiera di supermercato

Ente formativo accreditato cerca impiegato commerciale. Titolo di studio: diploma/laurea, età preferibilmente 20 - 40 anni sede operativa Civitanova. Orario part time pomeridiano, 20 ore settimanali (codice offerta 495501). Una cassiera/scaffalista per supermercato a Civitanova. Età massima 35 anni; patente b (codice offerta 285703/2). Un impiegato tecnico per gestione e organizzazione del cantiere, preferibilmente con esperienza; diploma di geometra o professionale o perito industriale o laurea in ingegneria, saper utilizzare l’autocad (codice offerta 77592/3). Un addetto antincendio in possesso dell’attestato antincendio livello 3. Sede operativa: Civitanova. Richiesta disponibilità orario festivo (codice offerta 225015/3). Un giardiniere possibilmente con esperienza, anche minima, per azienda agricola di Montefano (codice offerta 438874). Un autista trasportatore merci in possesso della patente C e CQC (codice offerta 415525/1). Cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.