Impiegato, escavatorista e consulente commerciale

Studio professionale di Morrovalle cerca impiegato/a contabile anche senza esperienza. Età max 35 anni, richiesto diploma o laurea in ambito economico/contabile, domicilio non distante, 30 ore settimanali (codice offerta 300435/2). Impresa edile di Sarnano cerca escavatorista con patente C per mansioni di realizzazione scavi e movimento terra tramite escavatore e camion. Si offre tempo pieno e indeterminato (codice 195068/1). Famiglia di Cingoli cerca colf part time, circa due ore al giorno dal lunedì al venerdì. Richieste patente B e auto propria (codice 535193/1). A Monte San Giusto si cerca un operaio settore pelletteria con esperienza per attività di tingitura borse e portafogli (codice 500534/2). Azienda servizi che opera nei settori autoscuola, agenzia pratiche, revisioni, e assicurazioni cerca consulente commerciale con o senza esperienza con attitudine alla vendita di beni e servizi. Richiesto diploma o laurea, buon inglese, patente B e auto propria (codice 180561/1). Inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.