Impiegato in una ditta di materie plastiche

Confindustria Macerata cerca per azienda che opera nel settore dello stampaggio di materie plastiche un/a impiegato/a amministrativo/a (cod. annuncio Conf 459) per adempimenti amministrativo-contabili, controllo di gestione e di qualità. Requisiti: laurea in discipline economiche o diploma di Istituto tecnico commerciale; esperienza nel ruolo; buona padronanza inglese. Sede provincia di Macerata. Azienda che produce pavimenti, accessori e rivestimenti ingegnere gestionale (cod. annuncio Conf 460). Si occuperà di pianificazione e programmazione della produzione, dell’inserimento di distinte base e della gestione delle risorse lavorative. Esperienza consolidata in almeno una delle attività descritte; buone competenze nell’utilizzo di soluzioni Mrp. Sede provincia di Macerata. Cv al link: www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html con cod. offerta.