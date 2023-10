Impressum Award: le Marche come non le avete mai viste

C’è tempo fino a giovedì (dopodomani) per partecipare al concorso Impressum Photo Award su "Le Marche – Colori dominanti, tra paesaggi, borghi, arte e tradizioni". Il contest, che prevede anche una mostra dal 4 al 19 novembre, è organizzato dall’associazione Acli Hub 62029. "Il concorso Impressum, giunto alla terza edizione, anche quest’anno ha come obiettivo di promuovere il territorio delle Marche con un tema: colori dominanti appunto – spiegano gli organizzatori - in una regione al plurale dove in soli 80 chilometri si va dalle bellezze delle spiagge del Monte Conero alle vette degli Appennini, cullati dalle vallate e dai fiumi, si incontrano borghi, città ricche di storia, accompagnati da sapori tra vigneti e tradizioni. La sfida del fotografo sarà quella di catturare momenti, scorci mettendo in evidenza i colori che diventano dominanti. Possono partecipare tutti: fotografi professionisti, appassionati, emergenti e autodidatti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età". In palio ci sono dei premi. "Con alcune delle fotografie presentate alla mostra verrà inoltre realizzato un calendario – aggiungono -, in vendita dal 4 novembre al 15 gennaio, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un ente del terzo settore". In passato sono stati donati i proventi all’Avulss Tolentino per finanziare il progetto "Piccole Farfalle Creano" che incentiva la socializzazione di bambini e ragazzi disabili e all’associazione ProssimaMente che si occupa di attività ricreative, sviluppo dell’autonomia ed emancipazione in giovani con disabilità.