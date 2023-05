Improvvisa grandinata su Camerino

Ieri pomeriggio, mentre nella maggior parte del territorio maceratese splendeva il sole e la temperatura era finalmente gradevole, all’improvviso il cielo è diventato minaccioso in un lembo dei Sibillini ed ha scaricato una vera e propria bomba d’acqua tra Camerino, Pieve Torina e altri centri vicini. Intorno alle 18 è ricomparsa la paura che si scatenasse un altro fronte del maltempo, a Camerino si è scatenata anche una violenta grandinata. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco di Camerino e Macerata che sono interventi in alcune abitazioni e industrie.

Intanto, per quanto riguarda il maltempo, proprio ieri il Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti per il Fondo delle emergenze nazionali, ha deciso "l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata per gli fenomeni alluvionali del settembre 2022 (Ischia e altri), al territorio dei comuni maceratesi di Camerino, Montecassiano e Treia, colpiti dagli eccezionali eventi metereologici del 15 settembre 2022".