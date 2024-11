In auto soldi falsi e chili di hashish: arrestato

Trovato con 15 chili di hashish e mezzo chilo di marijuana, e 725 euro in banconote false, è stato arrestato ieri pomeriggio Massimo Fronteddu, 52enne residente a Roma.

L’uomo era in auto tra le zone di Treia e Cingoli. In particolare a Grottaccia i carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata lo hanno fermato e lo hanno sottoposto a un controllo accurato. E l’intuizione si è rivelata fondata: nell’auto i militari hanno rinvenuto ben 75 panetti di hashish, per un peso complessivo di 14,21 chili, e un involucro contenente 503,96 grammi di marijuana. È stato così tratto in arresto Fronteddu, soggetto per altro già noto alle forze dell’ordine. Il 52enne è stato accompagnato prima nella caserma dei carabinieri a Macerata, poi a Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida in tribunale a Macerata. Il romano sarà difeso dall’avvocato Neri di Roma.

Il transito della sua auto aveva indotto i carabinieri ad agire con la massima e accurata operatività, che si è conclusa con l’arresto dell’uomo. Il 52enne è stato inoltre denunciato alla procura anche per un altro reato: infatti è risultato in possesso di banconote false, due da 100 euro, nove da 50, tre da 20, una da 10 e una da 5, per un importo totale di 725 euro. Stupefacenti e denaro falso sono stati sottoposti a sequestro.

La brillante operazione, contestuale a un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha fatto seguito all’arresto operato nei giorni precedenti nei confronti di due persone, un uomo e una donna, a cui sono stati sequestrati più di 30 chili di composto allucinogeno.

Gianfilippo Centanni