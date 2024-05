In bicicletta fino all’ippodromo per la ’Corsa dei quartieri’

Dopo la festa della famiglia, anche il festival della Mobilità Sostenibile "Primavera in bici" si unisce alla ’Corsa dei quartieri’. "Pedaleremo tutti insieme verso una delle strutture più belle della nostra città, l’Ippodromo Mori - dice l’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberta Belletti - con l’obiettivo di sostenere le quattro associazioni cittadine a cui è dedicata al lotteria di beneficenza: Avis, Croce Verde, Aido e Ant. I miei complimenti al consigliere Pierpaolo Turchi, coordinatore dell’evento, per aver messo in moto una splendida sinergia tra realtà cittadine, associazioni e club". L’appuntamento è per domenica: tutti coloro che vorranno raggiungere l’Ippodromo Mori in bici, possono ritrovarsi alle 9 al Varco sul Mare. All’arrivo panini con la porchetta. Domenica, il Gruppo sportivo di Fontespina 2000 e l’associazione Civitanova Greenlife hanno organizzato la "Camminata verso la Corsa". È prevista una doppia partenza: alle 8.45 dal Varco sul Mare e alle 9.15 dal piazzale del bar Servidei, in via Saragat a Fontespina. Il gruppo si ritroverà al parcheggio dietro al supermercato Sì con te (intorno alle 9.30) e si partirà per l’Ippodromo Mori.