In calo la raccolta differenziata di carta e cartone nelle Marche

Nel 2022 le Marche confermano la propria raccolta differenziata di carta e cartone sopra le 100mila tonnellate annue (104mila per la precisione). È un dato in calo di 4 punti percentuali rispetto al 2021, comunque in linea con la contrazione della produzione di rifiuti urbani cui si assiste in regione e più in generale in Italia. Ecco uno spaccato delle province marchigiane: Pesaro e Urbino oltre 33.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con una media pro-capite che sfiora i 96 kgabitante; Macerata oltre 19.500 tonnellate e 64 kg la media di raccolta di ciascun cittadino; Ancona poco meno di 29.000 tonnellate, con un pro-capite di 61,7 kg; Ascoli oltre 12.400 tonnellate, con un pro-capite di 61,5 kg; Fermo quasi 10mila tonnellate e un pro-capite medio di 58,4 kg.