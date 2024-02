In corso Dalmazia apre ‘Nati Bistrot’

Nuova avventura per la ristoratrice civitanovese Natascia Bigoni, che venerdì pomeriggio ha inaugurato il suo nuovo ristorante di pesce ‘Nati Bistrot’, in corso Dalmazia. Festa grande con amici e familiari, per una nuova realtà che proporrà cucina di mare con pescato fresco e che si avvale della collaborazione di Massimo Gigli de ‘La Greppia’. A Bigoni, la cui famiglia gestisce lo storico ristorante e chalet ‘Giovanni e Anna’, sul lungomare sud, i complimenti e gli auguri degli ’amici del 9 febbraio’. "Hai appena aperto una porta – dicono –, entra senza paura. Il tuo è un progetto ambizioso, che porterai avanti con grande determinazione".