In due raggirano anziano: scoperti e denunciati

di Paola Pagnanelli

Con il pretesto di chiedere informazioni stradali, una coppia aveva raggirato un anziano di Valfornace portandogli via i 4mila euro che aveva nel conto corrente. Ora, grazie alle indagini dei carabinieri uno dei due, un 28enne del Teramano, è stato identificato e denunciato. Il fatto era avvenuto a novembre.

Un uomo e una donna si erano presentati in maniera affabile alla porta di una casetta in legno, dove abita un 87enne, e con il pretesto di chiedere informazioni sulla strada da seguire erano entrati e gli avevano sfilato il bancomat e anche il codice per usarlo. Quando poi l’anziano era andato a ritirare la pensione all’ufficio postale, aveva scoperto che erano stati prelevati tutti i suoi soldi: 4mila euro.

Dopo la denuncia alla locale stazione dei carabinieri, erano partite le indagini. Incrociando gli estratti conto con le telecamere delle banche dove erano stati fatti i prelievi, sono state recuperate le immagini di alcuni volti, a cui bisognava dare un nome. La svolta nelle indagini c’è stata quando un 28enne teramano è andato in una sala slot a cambiare i soldi appena prelevati.

Il riconoscimento fatto dalla pattuglia locale ha permesso di risalire all’identità dell’uomo, lo stesso che avrebbe raggirato l’anziano di Valfornace. Il 28enne dunque è stato denunciato per ricettazione e uso indebito della carta di credito.