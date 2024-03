In duemila al palas per il "prof influencer". Vincenzo Schettini

Oltre duemila presenze sono state registrate sabato per il doppio evento al palasport di Matelica con Vincenzo Schettini, il "prof influencer". In prima fila il promotore dell’evento, l’assessore Giovanni Ciccardini. Conosciutissimo dai giovani, ma poi scoperto anche dagli adulti, Schettini ha posto l’accento sul tempo, partendo da un video dedicato a Matelica e al suo celebre Globo, con lo spazio attrezzato ai giardini pubblici per spiegarne il funzionamento alla luce del sole. Girando nel palas, ha voluto prendere con sé dei ragazzini per fare degli esperimenti di fisica in diretta e ha tenuto a spiegare come "il tempo non vada mai sprecato. Tutti dovremmo trovare il tempo per studiare e scrivere. Tanti mali della società sono legati al fatto che ancora abbiamo un livello culturale troppo basso: nei libri troveremo l’efficace risposta contro la violenza e il mancato rispetto".

Matteo Parrini