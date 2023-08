In estate è tempo di luminarie natalizie a Civitanova: 85mila euro per un Natale d'estate

Estate afosa, ma la giunta si cala nelle atmosfere natalizie e nella seduta del 21 luglio è stata deliberata la spesa per finanziare l’installazione delle luminarie natalizie. Stanziati 85.000 euro, una scelta con cui viene confermata la somma che era stata messa in bilancio anche lo scorso anno. Con questo budget, è scritto nell’atto "bisognerà garantire l’illuminazione artistica delle aree e delle strade già addobbate negli anni precedenti e realizzare l’allestimento di almeno tre postazioni artistiche-scenografiche di grandi dimensioni, che andranno collocate in zone con maggiore attrattività turistica", sia a Civitanova porto che nella città Alta. Per realizzare tutto questo verrà assegnato un incarico esterno, ad una ditta che verrà individuata dopo la valutazione delle progettazioni artistiche che verranno presentate a palazzo Sforza, compito che verrà effettuato da una specifica commissione esaminatrice nominata dal Comune. Da qualche anno viaggia su cifre molto alte lo stanziamento per le luminarie di Natale e non sempre, vista la spesa, il risultato ha incontrato il favore della cittadinanza per l’effetto prodotto e per la capacità d cerare effettua attrattività durante le feste natalizie. Quest’anno l’assessorato al turismo si è affidato alle luminarie anche nel periodo estivo, ottenendo un finanziamento per spendere 8.000 euro utilizzati per addobbare diverse palme sul lungomare nord e per posizionare alcuni elementi artistici davanti agli stabilimenti balneari, ricalcando lo stile del litorale sud dove da anni chalet e ristoranti sul mare hanno creato una sorta di effetto Las Vegas.