In mostra 150 volumi illustrati da oggi alla Palazzina Cluana

Sarà inaugurata oggi alla Palazzina Cluana di Civitanova "Stupor Mundi - Parole in libertà 2023-24 - mostra del Libro d’artista internazionale". Dopo la Puglia, approda infatti in città la seconda tappa di questo evento itinerante sui libri d’artista. Saranno esposti 150 volumi illustrati da maestri italiani e internazionali da Giappone, Turchia, Germania, Bielorussia, Argentina, Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia e Belgio. Il taglio del nastro della mostra, curata e ideata da Lucia Spagnuolo e dall’associazione artistico-culturale Ce.Sa.Coop Arte di Barletta di Stefano Pelle, con l’assessorato al turismo e cultura e il patrocinio del Comune di, sarà alle 17 alla presenza del sindaco Ciarapica. Seguiranno un intervento critico della professoressa Loredana Finicelli, docente dell’Accademia di Frosinone, un reading di poesie di Onorina Lorenzetti, Gianni Marcantoni, Armando Mastrangelo e Lucia Nardi con accompagnamento musicale della professoressa Maria Letizia Papi. Il tema del progetto è il castello di Barletta in cui soggiornò Federico II: intende valorizzare e accogliere nuove forme di espressione comunicate attraverso segni, colori, materia e volume. Sarà visitabile fino al 30 gennaio.