In mostra i volti e le storie delle donne di Sarnano

Domani in occasione della festa della donna alle 17 al loggiato di via Roma (galleria Mariotti) sarà inaugurata la mostra "Donne di Sarnano. Volti e storie di vita e lavoro" con gli scatti di Marta Giovannini. È il regalo di quest’ultima, titolare della cartoleria Il Fantabosco, con la passione per la fotografia, alle sue concittadine. Gli anni passati aveva pensato a piccoli omaggi. Ma questa volta ha voluto dare vita a qualcosa di speciale. Subito dopo l’Epifania ha lanciato su Facebook e Instagram questa iniziativa: ogni giorno racconta la storia di una sarnanese, abbinata a una foto. Da qui è nata l’esposizione. Cento foto, per oltre centosessanta protagoniste. "Questa mostra nasce come un omaggio alle donne di Sarnano, per celebrare la loro forza, il loro impegno e il valore unico che portano nella vita di tutti i giorni – dice Marta Giovannini (nella foto) –. Spesso siamo immersi in una realtà frenetica, dove ciò che è prezioso rischia di passare inosservato. Con questa mostra, ho voluto fermarmi a guardare, riconoscere e raccontare la bellezza di ciò che fanno e di ciò che sono, dedicando loro qualcosa di speciale, in modo sincero e senza aspettarmi nulla in cambio. Allo stesso tempo, questo progetto è anche una dichiarazione d’amore per il nostro territorio. Viviamo in un’epoca in cui viaggiare è visto come il modo migliore per conoscere il mondo, eppure credo che sia altrettanto importante riscoprire le nostre radici e vedere con nuovi occhi il luogo da cui veniamo. Sarnano è diventata la mia seconda casa, un posto che porto nel cuore e in cui voglio continuare a investire il mio tempo, le mie energie e il mio lavoro. Questa mostra è solo l’inizio di un cammino di scoperta e gratitudine verso le persone e i luoghi che rendono speciale la nostra comunità". L’inaugurazione sarà accompagnata dalla voce della cantante lirica Elisa Biaggi. La mostra, ideata e autofinanziata dalla cartoleria Il Fantabosco, resterà aperta tutti i weekend di marzo con orario 10-13, 16-19. Ingresso gratuito.