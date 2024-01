In piazza scende la befana acrobata

Musica, spettacoli e animazioni saranno protagonisti anche nell’ultimo fine settimana del cartellone di eventi per le festività natalizie, allestito dal Comune insieme con la Pro loco di Corridonia. Il pomeriggio di sabato, infatti, sarà dedicato ai bambini quando (a partire dalle 17) in piazza del Popolo arriverà la befana che farà capolino tra i palazzi con una discesa acrobatica. Una giornata che inizierà con un momento di attesa dal titolo "Tutta un’altra animazione" con balli di gruppo e giochi dedicati ai più piccoli. Appuntamenti che saranno anche religiosi in quanto la sera (alle 21.30), nella chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato andrà in scena il terzo concerto della Rassegna organistica "Città di Corridonia" a cura del maestro Dino Rizzo che si esibirà allo storico organo Morettini presente nella parrocchia mentre la domenica, alle 15, si svolgerà la tombolata per i bambini al centro pastorale San Giuseppe.

Rimarrà sempre illuminato il loggiato incantato di Palazzo Persichetti con annesso studio di Babbo Natale, che ha rappresentato una delle novità del periodo più magico dell’anno, poi sarà l’ultimo giorno per aderire attivamente alla raccolta di beneficenza, denominata "Pioggia di Stelle", destinata alla Fondazione Ospedale Salesi di Ancona e curata dall’Associazione Commercianti Corridonia, che durante le manifestazioni natalizie previste dal calendario comunale è stata sempre presente per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della solidarietà verso i bimbi meno fortunati.