In scena "La ciliegina sulla torta". Commedia piccante oggi al Verdi

Si apre oggi la stagione in abbonamento del teatro Verdi di Pollenza, proposta dal Comune e Amat. In scena "La ciliegina sulla torta" scritto e diretto da Diego Ruiz con interpreti Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. L’appuntamento è alle 21.15: "Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo – scrive nella presentazione Ruiz – che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria. Fra questi, ce n’è uno in particolare, che tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai propri genitori! La madre sarà piena di sorrisi e che cercherà di essere simpatica, ma in verità vedrà in quella ragazza la nemica giurata con cui combattere una guerra lunga una vita intera. Il padre sarà accondiscendente e insolitamente spiritoso, ma solo per cercare di arginare lo tsunami che la moglie potrebbe scatenare. Ma cosa succede se la fidanzata è un po’ più grande di quello che ci si aspettava? Commedia sfacciata e piccante, allegra ma non spensierata, La ciliegina sulla torta con uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne ci fa ridere e riflettere su imprevisti e sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi".