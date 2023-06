In scena "Pathos in the street"

"Pathos in the street" è il titolo dell’evento-spettacolo organizzato per oggi dal liceo Leopardi: con inizio alle 18, il centro storico di Cingoli, colorato di "Pathos", sarà animato da siparietti artistici che si potranno ammirare passeggiando lungo le vie dell’incasato. Svariati menu a tema saranno proposti dai ristoratori locali. "Pathos in the street" conclude il progetto, patrocinato dal Comune, realizzato dagli studenti del liceo, in collaborazione con alunni dell’istituto comprensivo Mestica (le classi terze A e D hanno svolto un laboratorio di "street art" tenuto dal professor Daniele Duranti) e l’alberghiero Varnelli che, coordinatore il docente di cucina Bruno Spaccia, ha predisposto un menu a tema, incentrato sull’arte culinaria dello "street food". Il progetto è divenuto multidisciplinare, con l’apporto di "Nuovo spazio danza" di Jesi, protagonista con un laboratorio di danza, tecniche Urban, street art.