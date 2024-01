In un quadro il legame tra Cingoli e Pico della Mirandola

Il rapporto tra il cardinale Ludovico Pico della Mirandola e l’origine della civica biblioteca Ascariana di Cingoli, è stato evidenziato dal dottor Luca Pernici nella sua brillante relazione inerente all’argomento ("Inseguendo un picchio: sull’origine della Biblioteca Ascariana e su uno dei misteri di Cingoli") proposto al pubblico che ha gremito l’Auditorium Santo Spirito per il terzo incontro della rassegna “Domeniche a Santo Spirito 2023-24“.

Direttore degli istituti culturali del Comune che ha organizzato il ciclo degli incontri, autore del catalogo dell’Ascariana di cui ha evidenziato con saggi l’origine e l’importanza Pernici, presentato da Martina Coppari assessore alla cultura, ha coinvolto l’uditorio con la coinvolgente ed esaustiva esposizione dell’ipotesi-mistero per cui il cardinale della Mirandola effigiato nel quadro settecentesco di autore ignoto ed esposto per la prima volta) che nel dipinto tiene in mano una lettera di Giovanni Pico, il più famoso membro della sua famiglia, abbia voluto consolidarne la memoria nel luogo, Cingoli, coniugato nella fondazione tra il Picchio e Circe. La fascinosa esposizione ha ottenuto un gratificante e vivido successo.

Gianfilippo Centanni