Inaugurati i locali ampliati della filiale di corso Cairoli

Banca Macerata amplia e rafforza la sua prima, storica filiale in città. Sono stati inaugurati ieri i nuovi locali adiacenti all’agenzia di corso Cairoli, che permetteranno all’Istituto di avere spazi più ampi e confortevoli per la sua clientela. Il presidente Ferdinando Cavallini, affiancato dalla responsabile commerciale Debora Falcetta e dalla direttrice della filiale Benedetta Gentili, ha detto: "È con piacere che oggi mettiamo a disposizione della clientela questi nuovi uffici, rispettosi di tutte le migliori prassi ambientali. Prosegue incessante la crescita della banca, per clienti, volumi e spazi a disposizione. Ricordo il maggio 2006, quando tenni a battesimo la filiale numero uno dell’allora Banca della Provincia di Macerata. Oggi la Banca può dire di aver mantenuto le promesse di allora: un’istituzione al servizio del territorio. Sono più che sestuplicati dipendenti e consulenti, è reale il sostegno ai clienti meritevoli, viene assicurato un adeguato ritorno agli azionisti. Insomma, una banca che crea valore per tutti i suoi stakeholder". Debora Falcetta, responsabile commerciale, ricorda: "Sono stata la prima direttrice dell’agenzia di Macerata ed è con particolare orgoglio che presentiamo questo ampliamento degli uffici. In particolare, questi locali saranno messi a disposizione dei nostri "gestori private", consulenti altamente specializzati, in grado di offrire un servizio attento e personalizzato ai nostri clienti, secondo i loro specifici bisogni. Si tratta di un nuovo servizio di consulenza messo a disposizione da qualche anno per garantire vicinanza, trasparenza e professionalità soprattutto nell’ambito della gestione dei risparmi". La direttrice della filiale, Benedetta Gentili, sottolinea: "Sono certa che con questi nuovi locali tanta clientela potrà ulteriormente avvicinarsi a Banca Macerata".

Lorenzo Fava