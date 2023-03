Inaugurato lo sportello per il microcredito: "Servizio molto utile"

Taglio del nastro, venerdì, per lo sportello territoriale dell’Ente nazionale per il microcredito a Belforte del Chienti. È stato preceduto da un incontro in Comune. Dopo il saluto iniziale del sindaco Alessio Vita, che ha evidenziato l’importanza dell’accesso al credito anche per le startup soprattutto composte da giovani, segno di innovazione e ripresa territoriale, il presidente dell’Unione montana Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, ha ribadito come sia sempre più necessaria la presenza dei servizi sul territorio montano. È intervenuto il presidente dell’Ente nazionale Mario Baccini (già ministro della Funzione pubblica) il quale ha specificato che le funzioni della struttura istituzionale sono di supporto e servizio per l’accesso al credito da parte di micro imprenditori fino a cinque dipendenti, attraverso vicinanza e assistenza di figure specializzate nel tutoraggio alle imprese, nelle fasi di progettazione e sviluppo. Presenti i sindaci dell’Unione montana, il direttore di Coldiretti Macerata Giordano Nasini, il presidente del cda dell’Istituto di credito del Banco Marchigiano Sauro Palombini, le docenti Unimc Anna Grazia Quaranta e Barbara Fidanza, e il consigliere regionale Renzo Marinelli. Al taglio del nastro, nei locali di via Salvo D’acquisto 24, si è aggiunto anche il Presidente di Confidi Macerata Gianluca Pesarini.