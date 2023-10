Incendio camion dei rifiuti a San Severino: salvo il conducente

A fuoco il camion dei rifiuti. Era in uso nella raccolta della spazzatura. Intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, ieri mattina poco dopo le 12,30, nei pressi della frazione di Pitino, nel territorio di San Severino, per un incendio che si è sviluppato nel cassone posteriore di un furgone compattatore dei rifiuti del Consmari. Il mezzo è un Iveco Daily, impegnato nel normale giro di servizio per la raccolta porta a porta della carta. Il conducente del mezzo, un settempedano, è riuscito a fermare lo stesso al centro della carreggiata ma in un luogo sicuro lontano dalle abitazioni e da altre situazioni che avrebbero potuto creare ulteriore pericolo. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco che è riuscita a spegnere le fiamme e ad evitare che le stesse si propagassero alla cabina dell’autocarro. Non risultano feriti.

Gaia Gennaretti