Incendio divora un capannone

Un incendio ha distrutto un capanno agricolo, nel quale erano ricoverati anche alcuni animali da cortile. Ieri intorno alle 10, in via del Vallato a Tolentino, a dare l’allarme è stato un residente, che subito ha chiamato i vigli del fuoco. I pompieri sono accorsi con due autobotti e un mezzo 4x4, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme avevano attaccato anche alcune sterpaglie circostanti, alimentate anche dal vento che soffiava ieri mattina. Il capanno agricolo è andato distrutto, e purtroppo gli animali che ospitava sono morti nel fuoco. Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo dei pompieri di Tolentino, non sono state raggiunte le serre in plastica per gli ortaggi che si trovano lì vicino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, per le indagini, e la polizia locale, che per sicurezza ha chiuso la strada al traffico durante le operazioni di spegnimento del rogo.