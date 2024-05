Incontro con Dastoli sulle elezioni europee

In vista delle Europee, il Movimento Europeo in Italia, guidato da Pier Virgilio Dastoli (che fu giovane assistente parlamentare a Strasburgo di Altiero Spinelli), ha organizzato la presentazione in diverse città del "Libro Verde", un piccolo volume pieno di proposte e di idee per il futuro del nostro continente. Nelle Marche l’appuntamento sarà domani a Macerata, alle 11, nella sede della Cgil a Piediripa e online sulla piattaforma Zoom. Oltre al Movimento Europeo, ci sarà la partecipazione del Movimento Federalista Europeo, di Cgil, Cisl, Uil, Base Italia, Aiccre Marche, Centro Alti Studi Europei e Legacoop Marche. Hanno già confermato la loro presenza anche Michele Franchi (Pd), Agnese Santarelli (Alleanza Verdi Sinistra), Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), Graziella Ciriaci (Forza Italia), Tiziano Busca (Stati Uniti d’Europa), Germano Craia (Azione) e Mirella Emiliozzi (Movimento 5 Stelle).