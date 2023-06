Incontro per approfondire la figura dell’avvocata Lidia Poet

Un pomeriggio per approfondire la figura di Lidia Poet, la prima avvocata italiana. A organizzarlo per il 30 giorno alle 18 a Civitanova è il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati Macerata, con il patrocinio dell’Ordine forense provinciale. L’incontro sarà introdotto dagli avvocati Marco Cecconi e Paolo Parisella, rispettivamente presidente del Comitato pari opportunità e dell’Ordine degli avvocati di Macerata. Interverranno Ilaria Iannuzzi, autrice del libro su Lidia Poet, Natascia Mattucci, docente di Filosofia del diritto all’Università di Macerata, e l’avvocata Stefania Cinzia Maroni, già presidentessa del Cpo di Macerata. A moderare il dibattito sarà l’avvocata Letizia Murri. Con loro l’accompagnamento musicale di Federica Torresi, e la voce narrante di Maria Isolina D’Angelo, per scoprire insieme la figura dell’avvocata Poet. L’evento formativo, in fase di accreditamento, si terrà al ristorante Petè, sul lungomare Piermanni. Al termine il Comitato sarà lieto di offrire ai partecipanti un brindisi, a cui farà seguito una cena di pesce (costo 30 euro). Informazioni e prenotazioni entro martedì 27, chiamando il numero 348.1401425.