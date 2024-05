Incontro sull’Iliade alla Mozzi Borgetti

Domani, alle 16.30 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, si terrà la conferenza dal titolo: "Iliade: Dal Theòs all’Anthropos", a cura di Massimo Lopez. Organizzato dall’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale - Marche, in collaborazione con l’Associazione italiana di cultura classica-delegazione di Ancona, l’appuntamento sarà presentato da Lara Carelli. Sarà proposta la lettura testi in greco antico grazie a Haris Koudounas, mentre i testi tradotti in italiano saranno letti da Catia Baldinelli. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare il numero 347/8287323.