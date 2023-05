"Incuria nel parco del Cerreto, serve maggiore manutenzione"

"Maggiore manutenzione e attenzione per il parco del Cerreto". A chiederla il consigliere Ludovico Giaconi (nella foto) che segnala l’incuria in cui versa il parco cittadino, sollecitando l’amministrazione a prendere provvedimenti.

"Nonostante diverse richieste ufficiali, fatte in consiglio comunale, la situazione del parco del Cerreto presenta ancora oggi uno stato di manutenzione a dir poco inaccettabile, nonostante in questi anni si siano predisposti numerosi investimenti in termini di risorse economiche – spiega Giaconi –. Il parco non rappresenta solo un piccolo polmone di verde a ridosso del nostrocentro cittadino, fruibile per chi voglia passare all’area aperta qualche attimo della propria giornata, ma è (e dovrebbe essere) anche elemento cardine per la crescita turistica del territorio di Montecassiano. Ne è prova l’appuntamento che la Pro Loco ha organizzato nei giorni che vanno dal 29 giugno al 2 luglio e che, speriamo, attiri turisti e possa essere un momento di spensieratezza, divertimento e condivisione".

"Per questi motivi – prosegue – rinnovo l’invito al sindaco Catena per una maggiore attenzione e un impegno più costante nel monitorare la situazione del parco, nel garantire ai cittadini una manutenzione costante che possa far vivere il Cerreto durante tutto l’anno e non solo una settimana. Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti per migliorare la qualità del parco e sarebbe un vero peccato se questi risultassero vanificati dalla scarsa manutenzione".