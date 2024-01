Indirizzo musicale alla ’Mestica’: "Allestiremo un’orchestra"

In classe con tromba e sassofono. Novità alla scuola Enrico Mestica, dove arriva l’indirizzo musicale, che sarà attivo già dal prossimo anno scolastico (2023-24). "Gli alunni – spiega Giada Rogante, vicepreside e collaboratrice del dirigente Edoardo Iacucci - potranno optare per tale corso, che aggiunge tre ore di lezioni rispetto alle trenta settimanali previste nel monte ore". Agli incontri, chiaramente gratuiti, saranno dunque messi a disposizione pianoforte, sassofono, tromba e fisarmonica, con gli studenti che, oltre ad acquisire la pratica degli stessi strumenti, saranno alle prese con il solfeggio. Il tutto in una logica di "musica d’insieme". L’ambizione è infatti quella di "formare un’orchestra che poi potrà esibirsi nelle varie iniziative pubbliche della città (e non solo), indette dall’Azienda Teatri", chiarisce la professoressa. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. "La scuola ha una forte tradizione musicale, con diversi laboratori musicali già in piedi – ricorda poi la Rogante -. L’Ufficio scolastico regionale, infatti, ha accolto la domanda valutando il progetto per la sua specificità, oltre per la stessa tradizione musicale della scuola e la presenza degli strumenti". Ad impartire le lezioni saranno gli insegnanti di musica già presenti alla stessa Mestica, Andrea Piergentili e Mattia Cacciavillani, oltre che alcuni specialisti selezionati dalla graduatoria provinciale. Il ventisei gennaio, alle 18, lo stessa secondaria di via Quasimodo, che è parte dell’Istituto comprensivo di via Tacito, ospiterà un open day per spiegare l’articolazione e le modalità del corso. Per l’occasione, saranno presenti dei musicisti del Conservatorio Pergolesi di Fermo, che si cimenteranno in dimostrazioni pratiche. Ieri, invece, si sono aperte le iscrizioni alla stessa Mestica. Stavolta, con una bella novità.

Francesco Rossetti