Infermieri pagati per indossare la divisa. Conciliazione firmata

Anche la Uil Fpl ha sottoscritto un verbale di conciliazione in base al quale a diversi dipendenti dell’Ast (una quarantina di persone) sono stati riconosciuti cinque anni di tempi di vestizione arretrati da retribuire. Il documento, firmato da Marcello Evangelista (foto), segretario generale Uil-Fpl Marche e dal direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci, prevede che ai lavoratori sarà riconosciuto, già nella busta paga di aprile/maggio, il 98% della somma complessiva dei tempi di vestizione non remunerati, riferiti al quinquennio 2009-2014. "Una causa avviata dai lavoratori oltre dieci anni fa – sottolinea Evangelista – e che finalmente ha permesso di vedere riconosciuto un sacrosanto diritto previsto dal contratto collettivo nazionale". Alla conciliazione erano presenti anche il segretario territoriale della Uil, Andrea Santavicca e il direttore del personale dell’Ast, Fabrizio Trobbiani. "Li ringraziamo per lavoro svolto, attuato nei termini e nelle modalità concordate, e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei lavoratori, in modo da porre fine a questa vicenda".