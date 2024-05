Infrastrutture e turismo: le soluzioni dei candidati

Tanti i temi affrontati nel confronto tra i candidati sindaco organizzato dalla Cna di Macerata. Davanti al presidente provinciale Maurizio Tritarelli, Michele Vittori ("Centro destra civico": FI e Lega) sindaco in carica che si è riproposto per la conferma e Alessandro Maccioni ("Per Cingoli") capolista di una coalizione civica trasversale. Sulle proposte concrete per sostenere lo sviluppo di artigiani e piccole imprese Maccioni ha detto: "Si deve intervenire con forza sull’aspetto infrastrutturale viario, realizzare un mini-patto territoriale con strategie comuni, agevolazioni tariffarie". Mentre Vittori parla di "istituire un tavolo permanente per un confronto costante, verificare la possibilità di incentivi fiscali, dare assistenza ai più piccoli per agevolare le giovani mamme impegnate al lavoro". Condividete la necessità di politiche sovracomunali per infrastrutture, unite alla salvaguardia del territorio? Vittori: "Lavoriamo in sinergia con altri Comuni, Provincia, Regione e Stato. Stiamo adottando un piano per lo sviluppo turistico, ne portiamo avanti uno per la salvaguardia ambientale valorizzando il nostro patrimonio arboreo". Maccioni: "Incrementare il numero degli abitanti con opportune iniziative, supplire alla mancanza di un teatro, rapportarsi con enti sovracomunali. Non mi sembra di vedere un piano per la fruizione di nuove fonti di energia". Perché un imprenditore dovrebbe votare per voi? Vittori: "Per non disperdere il programma già elaborato per molteplici interventi e opere da portare a compimento". Maccioni: "Parlo di quanto non realizzato in 15 anni, ossia la casa di riposo, irrisolto il problema del distributore di carburanti, mancanza d’un rappresentante al Cosmari e in Acquambiente".

Gianfilippo Centanni