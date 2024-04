Ingegnere, contabile e addetti alla reception

Azienda servizi ambientali di Macerata cerca ingegnere meccanico responsabile manutenzione con esperienza per coordinamento squadra di manutenzione. Esperienza obbligatoria, preferibile nel settore trattamento rifiuti (codice offerta 12119/10). Azienda del settore commercio di Macerata cerca un impiegato tecnico commerciale per la gestione e lo sviluppo della clientela sul territorio maceratese e fermano (codice offerta 423788/3). Azienda metalmeccanica di Macerata cerca un impiegato/a contabile con esperienza. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (codice 28511/8). Cooperativa sociale cerca addetti alla reception per una struttura ricettiva zona Treia. Si offre tempo determinato di 5/6 mesi, giovedì domenica su turnazioni da stabilire (codice 29802/24). Cooperativa sociale cerca camerieri e baristi per una struttura ricettiva zona Treia, tempo determinato di 5/6 mesi (codice offerta 29802/23). Inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.