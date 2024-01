Ingresso sbarrato anche dopo il Covid

I cittadini non si spiegano come mai per entrare in quella che viene considerata la casa di tutti, cioè il Palazzo comunale, bisogna suonare il campanello. La disposizione, adottata nel periodo delle restrizioni al tempo del Covid, continua ad essere valida. Non è poi neppure l’unico esempio, perché le sedute di Consiglio comunale possono ancora essere seguite da casa con interventi da remoto in video o tramite pc o telefonino. Per i consiglieri è possibile, ma per gli studenti ricorrere alla Dad è considerato oggi non solo sconsigliabile, ma neppure immaginabile, tant’è che per risolvere il sovrannumero degli studenti del liceo Leopardi si è dovuto ricorrere all’individuazione di una terza sede con la presenza fisica, quindi, di tutto il personale scolastico. Lo stesso dicasi per gi uffici della polizia municipale. Erano i bei tempi in cui mattina e pomeriggio il comando era sempre aperto al pubblico. Oggi i giorni in cui si può contestare una multa o fare una pratica o avanzare una richiesta sono solo due a settimana il lunedì e il giovedì e solo per alcune ore. Per il resto porte sbarrate.