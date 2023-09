Inquilini morosi a Civitanova: ecco i contributi per l'annualità 2023

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (annualità 2023), emesso l’avviso pubblico dal Comune di Civitanova. Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di contributi a favore di chi non ce la fa a pagare l’affitto per la perdita, o la consistente riduzione, del reddito familiare". Queste le cause ammesse ai finanziamenti: la perdita di lavoro per licenziamento, gli accordi aziendali o sindacali con una consistente riduzione dell’orario di lavoro, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, le cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo. La modulistica può essere reperita nella rete civica o ritirata presso l’Ufficio URP al primo piano del Comune. La domanda va presentata a mezzo mail all’indirizzo [email protected] oppure all’indirizzo pec [email protected] o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al 0733.822216 e 0733.822226.