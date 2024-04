Inquinamento da polveri sottili, la Regione in pressing sui Comuni per una stretta sulle emissioni

Al via il bando regionale per la realizzazione di apposita segnaletica informativa e stradale di delimitazione delle zone urbane per avvisare ed informare la cittadinanza sulle misure e provvedimenti per contrastare i livelli di inquinamento dell’aria. Il bando è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ed è rivolto ai Comuni e alle Unioni dei Comuni. Per l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, il bando vuole incentivare le amministrazioni locali ricadenti in zona costiera e valliva, ad emanare le ordinanze contenenti le misure proposte annualmente dalla Regione, volte a contrastare l’inquinamento da polveri sottili, intervenendo in modo concreto ed efficace per il mantenimento e miglioramento della qualità dell’aria.